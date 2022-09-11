Сергей Федоров: «ЦСКА никогда не играл на удержание счета и не будет. С «Локомотивом» играли все 60 минут, до этого было 12 разных периодов»

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Сергей Федоров заявил, что ЦСКА никогда не будет играть на удержание счета.

Главный тренер московского клуба высказался о победе над «Локомотивом» (3:2).

– Мы приехали в Ярославль после двух поражений, достаточно чувствительная тема была для нас.

Сегодня команда немного перекрыла наши плохие тенденции и сделала их хорошими. Мы сыграли так, как хотели, как могли, как тренировались. Рад за парней, что откликнулись на какие-то просьбы тренерского штаба, сыграли все 60 минут.

До этого у нас было 12 разных периодов. Соперник сегодня был серьезный, очень организованный. Парней – с победой, работаем дальше.

– Сегодня много проигранных вбрасываний. Что случилось с этим компонентом?

– Меня это тоже удивило. Есть определенный тренд, мы с начала сезона не очень здорово играем на точке. Сделаем определенные выводы. Все ребята, кто играет на точке, у нас опытные.

– Вторую шайбу у вас забросил молодой нападающий. Как будете искать баланс между опытом и молодостью в течение сезона?

– Все молодые ребята прошли с нами весь прошлый сезон, в этом году тоже с первого тренировочного лагеря. У нас есть группа молодых ребят, с которыми мы работаем.

Они хотят и могут играть в первой команде, хотя у них не так много игрового времени, но это очень полезный опыт для них, а для команды очень важно, что у нас есть такая молодежь, которая может дать передышку для трех основных пятерок.

– В третьем периоде ЦСКА стал играть на удержание или «Локомотив» прибавил?

– Думаю, «Локомотив» точно прибавил, игра дома. Мы на удержание никогда не играли и не будем играть. Может, со стороны так кажется.

В третьем периоде нам пришлось трудно после двух неудачных игр, потому что соперник добавил, – сказал Федоров.

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