Емелин о книгах: «Читаю Теодора Драйзера «Финансист». Некоторые абзацы приходилось перечитывать, иногда засыпаю»

рассказал о том, что читает книгу Теодора Драйзера «Финансист».

– Когда на выезде четыре матча, неделя в поездке, как-то специально готовишься?

– Да, такое в сезоне бывает не так часто, долгий выезд. Тут больше надо готовиться морально. Но и восстанавливаться надо больше, ведь игры через день, а еще перелеты. В общем, отдыхать, читать книги, смотреть фильмы.

– Что, например?

– Сейчас читаю Теодора Драйзера «Финансист». И еще могу сериал какой-нибудь посмотреть за время выезда, но пока не выбрал.

– «Финансист» – не самое простое чтиво.

– Да. Некоторые абзацы приходилось перечитывать.

– И средство для сна, наверное, хорошее.

– Да, часто засыпаю с книгой, – рассказал защитник минского .