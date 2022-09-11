Экс-форвард «Питтсбурга» Симон вернулся в пражскую «Спарту». Контракт – на 2 года

Экс-форвард перешел в пражскую «Спарту».

28-летний игрок, ранее уже выступавший за команду, подписал контракт на 2 года.

«Питтсбург» звал меня в тренировочный лагерь, но в итоге я понял, что хочу быть дома в Праге, в той среде, которую я хорошо знаю.

Рад, что мы договорились, и я смогу играть за «Спарту», – сказал Симон.

Последние 7 сезонов нападающий провел в Северной Америке, где играл за «Питтсбург» (в основном), «Калгари» и .

В его активе 256 матчей в регулярных чемпионатах и 77 (22+55) очков. В 12 играх Кубка Стэнли добавил еще 4 (0+4) балла.