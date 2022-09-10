СКА выменял 18-летнего форварда Осипова у «Югры», отдав Арсения Бринкмана

СКА выменял 18-летнего форварда Григория Осипова у «Югры», отдав .

Нападающий в этом сезоне успел дебютировать за клуб в . В его активе 1 заброшенная шайба в 3 матчах.

В прошлом сезоне он набрал 36 (13+23) очков в 62 матчах за «Мамонтов Югры».

Кроме того, стал чемпионом России среди юниоров. На турнире нападающий набрал 10 (6+4) очков в восьми матчах и вошел в топ-10 лучших бомбардиров.

21-летний защитник Бринкман имеет опыт игры за основу СКА – он провел 11 матчей в в сезоне-2020/21, набрав 4 (1+3) очка.

В прошлом сезоне он играл за «СКА-Неву» в ВХЛ и набрал 9 (4+5) очков в 34 матчах при полезности «+11» и 31 минуте штрафа.