Хуснутдинов об агрессивной игре «Динамо»: «От всех команд ожидаем всего. На СКА всегда настраиваются как на лидеров»

Форвард СКА Марат Хуснутдинов высказался об агрессивной игре .

Клуб из Санкт-Петербурга добился победы над москвичами в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:1).

«Здорово, что получается выигрывать дома. Что касается агрессии со стороны соперника, от всех команд ожидаем всего. Тренеры нам подсказали, чего ждать. Важно, что команда забивает и побеждает.

Сегодня забил один, завтра другой. Сейчас набрали хороший ритм, привыкли играть через день, но дома всегда полегче.

У нас будет время на подготовку и восстановление. На нас всегда настраиваются как на лидеров. Остается удерживать первую строчку», – сказал Хуснутдинов.