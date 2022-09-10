Де Хаан пройдет просмотр в «Каролине», Болье – в «Анахайме», Харрингтон – в «Сан-Хосе»

Несколько защитников пройдут просмотр в клубах .

пригласила в тренировочный лагерь Кэлвина де Хаана, – , а – Скотта Харрингтона.

31-летний де Хаан провел минувший сезон в «Чикаго» (69 матчей, 4+4, «минус 21» и 33 минуты штрафа). Всего в НХЛ у него 520 матчей и 119 (19+100) баллов при 195 минутах штрафа.

29-летний Болье играл за «Виннипег» (24 матча, 0+4, «минус 7» и 25 минут штрафа). Всего в НХЛ у него 419 матчей и 94 (12+82) балла при 301 минуте штрафа.

29-летний Харрингтон сыграл 7 матчей за «Коламбус» (0+1, «минус 4», 6 минут штрафа), а большую часть сезона провел в АХЛ (50 игр за «Кливленд», 3+4 и «минус 25» при 15 минутах штрафа).