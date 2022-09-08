Леонтьев о 3 поражениях «Нефтехимика» на старте: «По игре, несмотря на крупные счета, претензий нет. Вратарская позиция требует усиления»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:4).

«Достойный поединок. Поздравил команду. Мы сегодня сражались, могли взять очки, реализуй «5 на 3» и «5 на 4» в середине и ближе к концу третьего периода.

У Лещенко был хороший момент, но небольшая помарка в защите привела к четвертой шайбе в наши ворота. Достойно сражались против сильного и классного соперника, сделаем выводы и поедем дальше.

15 пропущенных шайб за три матча? С «Динамо» пропустили шесть – да, это крупный счет, но первая игра с ЦСКА – мы немало забили, они – тоже, интересный матч. Много сил, много энергии у хоккеистов отняло.

Не секрет, что вратарская позиция требует усиления, но мы верим в наших ребят. Надеемся, что все стабилизируется. Плюс у нас появились новички-защитники, которым также требуется время на адаптацию. Но по игре, несмотря на крупные счета, претензий нет.

Удаления? Эмоции перехлестывают, от избытка желания, никто не хочет удаляться, нет установки на игру нарушать правила», – сказал Олег Леонтьев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.