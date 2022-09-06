Леонтьев об 1:6 от «Динамо»: «Нефтехимик» не успевал в некоторых моментах, соперник был быстрее. Руки не опускаем, сезон длинный»

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал разгром от .

Московский клуб был сильнее нижнекамцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (6:1).

– За «Динамо» не успевали в некоторых моментах. Команда соперника была быстрее, поэтому такой счет. Был эпизод, когда, казалось бы, сократили разрыв, но шайбу не засчитали. Также попадали в штанги, в каркас ворот. Могли догнать, но не получилось. Руки не опускаем, понимаем, что сезон длинный. Готовились к этому матчу и будем дальше готовиться. Увы, такой счет. Мы, конечно, ждали другого. «Динамо» – мощная и сильная команда. Нам было тяжело сегодня.

– Не надломила команду незасчитанная шайба, и что там было в этом эпизоде?

– коснулся шайбы, сыграл рукой, в итоге гол отменили. Это не надломило команду, лавка живая была. Ребята поддерживали друг друга. Не было какой-то паники. Из любой ситуации можно вылезти.

– Согласитесь, что из-за ошибок в обороне «Нефтехимик» проиграл?

– Да, были моменты, когда из-за ошибок обороны мы пропускали голы. Наверное, сказывалось сильное давление «Динамо». Нужно ответственнее к этому относиться и поувереннее выходить из зоны, чтобы не было таких ошибок, но не ошибается тот, кто сидит на лавке.

– В какой-то момент матча статистика по вбрасываниям была 7 против 34 в пользу «Динамо», насколько неудача в этом компоненте осложняла жизнь ?

– После второго периода была такая статистика. Не знаю, мы работаем на тренировках ежедневно. Постоянно работаем над этим компонентом, но почему так сложилось – для меня это нонсенс, – сказал Олег Леонтьев.