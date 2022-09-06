Леонтьев об 1:6 от «Динамо»: «Нефтехимик» не успевал в некоторых моментах, соперник был быстрее. Руки не опускаем, сезон длинный»

Теги Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Динамо Вячеслав Лещенко Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал разгром от «Динамо».

Московский клуб был сильнее нижнекамцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (6:1). 

– За «Динамо» не успевали в некоторых моментах. Команда соперника была быстрее, поэтому такой счет. Был эпизод, когда, казалось бы, сократили разрыв, но шайбу не засчитали. Также попадали в штанги, в каркас ворот. Могли догнать, но не получилось. Руки не опускаем, понимаем, что сезон длинный. Готовились к этому матчу и будем дальше готовиться. Увы, такой счет. Мы, конечно, ждали другого. «Динамо» – мощная и сильная команда. Нам было тяжело сегодня.

– Не надломила команду незасчитанная шайба, и что там было в этом эпизоде?

– Вячеслав Лещенко коснулся шайбы, сыграл рукой, в итоге гол отменили. Это не надломило команду, лавка живая была. Ребята поддерживали друг друга. Не было какой-то паники. Из любой ситуации можно вылезти.

– Согласитесь, что из-за ошибок в обороне «Нефтехимик» проиграл?

– Да, были моменты, когда из-за ошибок обороны мы пропускали голы. Наверное, сказывалось сильное давление «Динамо». Нужно ответственнее к этому относиться и поувереннее выходить из зоны, чтобы не было таких ошибок, но не ошибается тот, кто сидит на лавке.

– В какой-то момент матча статистика по вбрасываниям была 7 против 34 в пользу «Динамо», насколько неудача в этом компоненте осложняла жизнь «Нефтехимику»?

– После второго периода была такая статистика. Не знаю, мы работаем на тренировках ежедневно. Постоянно работаем над этим компонентом, но почему так сложилось – для меня это нонсенс, – сказал Олег Леонтьев. 

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