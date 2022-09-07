38-летний Клепиш перешел в «Кладно» Ягра. Он играл за «Авангард» вместе с Яромиром

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38-летний Якуб Клепиш перешел в «Кладно» Яромира Ягра.

Нападающий подписал контракт с клубом чешской экстралиги.

Ранее он уже играл с владельцем и форвардом «рыцарей» Яромиром Ягром за «Авангард» и сборную Чехии. 

В КХЛ Клепиш выступал также за «Салават Юлаев» (выиграл Кубок Гагарина в 2011 году), «Динамо» (выиграл Кубок Гагарина в 2012 году) и «Лев».

Всего в лиге он провел 287 матчей и набрал 148 (73+75) очков. В Кубке Гагарина – 50 игр и 19 (8+11) баллов. 

Прошлый сезон он провел в составе «Либереца» (48 игр и 8+12 в регулярном чемпионате, 10 игр и 3+6 в плей-офф). 

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