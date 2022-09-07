Миронов о лидерстве «Спартака»: «Не смотрим на таблицу – выходим на каждый матч, чтобы побеждать»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Да, опять нелегкая игра – много моментов не реализовали, но сработало сегодня большинство. Есть над чем работать, будем готовиться дальше – впереди у нас серьезный выезд, есть время подготовиться к соперникам. Будем работать и двигаться дальше.

– Как поможет команде турнирное положение – на первом месте в таблице – перед выездной серией?

– Мы не смотрим на турнирную таблицу – выходим на каждый матч, чтобы побеждать. Будем настраиваться и выигрывать – вне зависимости от места в таблице. У нас есть задача, поставленная руководством клуба – и ее надо выполнять.

– Над чем нужно еще поработать команде?

– Пока мы забиваем немного голов, но это все придет – хорошие голевые моменты и штанги есть. Будем стараться забивать больше, но ни в коем случае нельзя забывать об обороне.

Мы много работали на предсезонке, поэтому стараемся сыграть грамотно и надежно. Если есть шансы, как сегодня – конечно, их надо забивать и побеждать.

Впереди у нас выезд с очень серьезными командами – будем работать и стараться. Надеюсь, от игры к игре все будет лучше и лучше, – сказал .