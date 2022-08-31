Калинин о том, почему плакал после финала Олимпиады-2018: «Больше от счастья. Еще была травма плеча, когда Гусев забил, я резко вскинул руки вверх. Все наложилось»

поделился воспоминаниями об Олимпиаде-2018.

выиграла золотые медали, победив в финале Германию (4:3 ОТ).

– Про финал Олимпиады Алексей Жамнов рассказывал, что перед ним у игроков был нереальный мандраж. Вы свои ощущения помните?

– На самом деле, я уже не помню, был мандраж или нет. Скорее всего, был, для большинства это была первая Олимпиада, и волнение присутствует перед любой важной игрой, с какой-то стороны это даже помогает.

А касаемо того, что не могли отдать пас – может, пара «кексов» и была на тренировке, но вряд ли больше.

– Илья Воробьев рассказывал, что вы плакали после того финала.

– Да, было такое. Я больше от счастья плакал, что мы все-таки сравняли и этот груз с плеч упал, тогда отпустило немного.

У меня еще была непростая травма плеча, и, когда Гусев забил, я резко вскинул руки вверх. Все наложилось, у меня вылетело плечо, была болезненная ситуация, – сказал нападающий .