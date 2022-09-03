Кожевников о российских вратарях в НХЛ: «Василевский уже забрался на вершину, сейчас настало время Шестеркина»

убежден, что продолжит быть лучшим вратарем .

По итогам прошлого сезона россиянин выиграл приз «Везина Трофи» для лучшего вратаря сезона, получив 29 первых мест из 32 в голосовании генеральных менеджеров клубов.

Официальный сайт НХЛ включил Шестеркина, Андрея Василевского ( ) и Илью Сорокина («Айлендерс») в список вратарей, которые будут претендовать на статус лучшего на горизонте 3 лет.

«Конечно, это круто, но они достойны этого. Они попали туда неслучайно, все трое провели хороший сезон. Шестеркин в том году показал выдающиеся результаты. Они обязательно должны были быть в этом списке.

Приятно, что энхаэловские люди по достоинству оценили мастерство наших вратарей. У нас ведь еще есть обалденный вратарь – из «Флориды». Думаю, еще и он выстрелит.

Лично я отдам предпочтение Шестеркину. Василевский уже забрался на вершину, доказал всем, что три года подряд он сильнейший вратарь. Сейчас настало время Шестеркина», – сказал двукратный олимпийский чемпион.