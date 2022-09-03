Кожевников одобрил новое название ВХЛ: «Всероссийская» больше подходит. Высшая лига, по сути, не была высшей»

Теги суперлига России Александр Кожевников ВХЛ чемпионат СССР Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников поддержал переименование ВХЛ во Всероссийскую хоккейную лигу. 

«Абсолютно правильное решение. Раньше Высшей лигой назывался чемпионат СССР, в котором играли главные команды страны.

После распада Союза стало появляться много разных лиг – Межнациональная, Профессиональная, Суперлига… А Высшая лига, по сути, не была высшей.

«Всероссийская» ей больше подходит, даже если вернутся Казахстан, Китай и Узбекистан, все равно она будет всероссийской», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

ВХЛ сменила название на Всероссийскую хоккейную лигу

 

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