Кожевников одобрил новое название ВХЛ: «Всероссийская» больше подходит. Высшая лига, по сути, не была высшей»

поддержал переименование ВХЛ во Всероссийскую хоккейную лигу.

«Абсолютно правильное решение. Раньше Высшей лигой назывался чемпионат СССР, в котором играли главные команды страны.

После распада Союза стало появляться много разных лиг – Межнациональная, Профессиональная, Суперлига… А Высшая лига, по сути, не была высшей.

«Всероссийская» ей больше подходит, даже если вернутся Казахстан, Китай и Узбекистан, все равно она будет всероссийской», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ВХЛ сменила название на Всероссийскую хоккейную лигу