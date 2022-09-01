Пловец Климент Колесников: «Буду болеть за «Авангард» в КХЛ, папа моей девушки тренирует в клубе»

Пловец Климент Колесников рассказал, что будет поддерживать в КХЛ.

Колесников посетил матч Кубка Открытия Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Металлургом».

– Клим, нечасто на хоккее встретишь пловца. Как вы попали на матч?

– Я бы сказал, что плавание и хоккей вообще находятся на разных уровнях. Нам до любых командных видов спорта далеко. Я нечасто куда‑то вырываюсь. Это мое первое посещение хоккея за последние 14 лет…

– КХЛ была создана 15 лет назад.

– Вот я первый матч увидел в Москве на ледовой арене – еще с папой, когда мне было 10 лет. Кажется, играли «Динамо» и ЦСКА.

Кажется, в «Лужниках». Я тогда был очень маленький. И пришёл в восторг. Ну представьте, я мелкий, арена большая, музыка, огни. Это впечатляло.

– Влюбились в хоккей?

– Если честно, у меня к хоккею не лежат душа и сердце. Но мне в принципе нравятся командные виды спорта. Я очень люблю баскетбол. И этот матч КХЛ посмотрю с удовольствием. Здесь умеют делать шоу. И моя девушка – из хоккейной семьи.

– А подробнее?

– Ее папа – хоккеист, сейчас в КХЛ тренирует «Авангард» (речь идет о тренере омского клуба Олеге Микульчике – прим. Sports.ru).

– Как его нога? Он получил травму в матче с журналистами в Сочи.

– Сделали операцию, теперь ходит в ортопедическом сапожке. Неприятная история.

– Как в плавании делать такое шоу?

– У нас это есть на чемпионатах мира и Олимпиадах. Или вот прикольно в недавно созданной плавательной лиге. Но там из‑за того, что все новое, ходишь и стесняешься. А в хоккее все привычное, круто смотрится и нет проблем с организацией.

– Вы уже выбрали клуб, за который будете болеть в КХЛ?

– Буду болеть за «Авангард». Вроде бы я свободен в октябре – может, было бы здорово прилететь в Омск на открытие арены.

И еще я поддержу динамовцев, потому что сам выступаю в обществе «Динамо», – сказал призер Олимпиад и чемпионатов мира по плаванию.