Андрей Разин: «Задача «Северстали» – пройти первый круг плей-офф. Будем выкладываться в каждой игре»

рассказал о задаче «Северстали» на сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сегодня начинается 15-й сезон ! Для меня это 5-й сезон в ХК «Северсталь»! Вхожу в него с ощущением спокойствия. Несмотря на сложную политическую ситуацию (скорее бы она закончилась), нас твердо заверили, что хоккей в Череповце будет жить!

Мы хорошо поработали на предсезонке, определились с игровыми сочетаниями, ненадолго потеряли только двоих из-за небольших травм… В сезон входим с оптимизмом! У нас тяжелый старт. Глазное не хорошо начать, а стабильно играть весь этот длинный марафон из 68 игр.

Задача руководством поставлена: пройти первый круг плей-офф. Приложим все силы и умение для выполнения этой задачи! Хочется пожелать нашим болельщикам поддерживать нас и в радости, и в неудачных играх.

Будем выкладываться в каждой игре, в каждом периоде, в каждой концовке матча!» – написал главный тренер .