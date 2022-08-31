«Куньлунь» подписал чемпиона ECHL Дженнаро: «Стелла Росса салютаре пер нуово джиокаторе делла скуадра!»

«Куньлунь» подписал чемпиона ECHL Маттео Дженнаро.

«Куньлунь Стелла Росса салютаре пер нуово джиокаторе делла скуадра! Маттео Дженнаро (аттаканте) фирма ун контратто ди ун анно кон и Драги!» – говорится в телеграм-канале клуба.

В переводе с итальянского это означает: приветствует нового игрока команды! Форвард Маттео Дженнаро подписал контракт с «Драконами» на один год».

В минувшем сезоне 25-летний канадец стал обладателем Кубка Келли в составе «Флориды Эверблейдс», набрав 13 (7+6) очков в 19 матчах победного плей-офф. В регулярном чемпионате в его активе 28 (13+15) баллов в 28 играх.

Также он выступал в АХЛ, где набрал 5 (3+2) очков в 25 играх за «Бейкерсфилд».