«Куньлунь» подписал чемпиона ECHL Дженнаро: «Стелла Росса салютаре пер нуово джиокаторе делла скуадра!»

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«Куньлунь» подписал чемпиона ECHL Маттео Дженнаро.

«Куньлунь Стелла Росса салютаре пер нуово джиокаторе делла скуадра! Маттео Дженнаро (аттаканте) фирма ун контратто ди ун анно кон и Драги!» – говорится в телеграм-канале клуба. 

В переводе с итальянского это означает: «Куньлунь Ред Стар» приветствует нового игрока команды! Форвард Маттео Дженнаро подписал контракт с «Драконами» на один год».

В минувшем сезоне 25-летний канадец стал обладателем Кубка Келли в составе «Флориды Эверблейдс», набрав 13 (7+6) очков в 19 матчах победного плей-офф. В регулярном чемпионате в его активе 28 (13+15) баллов в 28 играх. 

Также он выступал в АХЛ, где набрал 5 (3+2) очков в 25 играх за «Бейкерсфилд». 

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