«Северсталь» заключила спонсорский договор с букмекерской компанией PARI.

Соглашение вступает в силу с начала сезона-2022/23.

Логотип PARI будет размещен на шлемах игроков . Кроме того, компания получит право на размещение брендинга в Ледовом дворце. Сотрудничество предусматривает проведение ряда совместных социальных и коммерческих проектов.

«Северсталь» – клуб с давними традициями, не пропустивший ни одного сезона . Команда дважды выходила в плей-офф за последние два года, и мы уверены, что в новом сезоне наш новый партнер будет бороться за самые высокие места.

Уверен, что мы проведем яркий сезон вместе и порадуем болельщиков множеством интересных активностей и отличным результатом», – сказал руководитель отдела спонсорства компании Алексей Левинский.

«Мы уверены, что сотрудничество с PARI позволит реализовать интересные, но при этом очень важные коммерческие и социальные проекты. Череповец – город, в котором любовь к хоккею передается из поколения в поколение.

Нам важно, чтобы как можно больше детей начали интересоваться и заниматься спортом. Мы надеемся, что та поддержка, которую PARI окажет ХК «Северсталь», еще больше поднимет интерес к нашей команде, хоккею и спорту в целом», – сказал директор клуба Николай Канаков.