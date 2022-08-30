Рябыкин о Гуляеве: «Миша начнет сезон в ВХЛ. Будет тяжелый сезон, он пока не готов к таким нагрузкам»

сообщил, что защитник Михаил Гуляев начнет сезон в .

17-летний игрок принимал участие в предсезонных матчах вместе с основным составом.

«Миша Гуляев начнет сезон в ВХЛ. Он молодой талантливый игрок, но ему еще надо много работать – не только над хоккейной составляющей, но и над физической.

Мы дали ему много времени на предсезонке, были хорошие матчи, были не очень, это нормально для молодых игроков. Ему сейчас лучше играть, чем сидеть на лавке.

Мы хотим, чтобы ребята развивались, для этого им надо играть. У нас будет тяжелый сезон, Миша пока не готов к таким нагрузкам. Что касается Давыдова, он начинает с нами, сколько времени будет получать – зависит от него», – сказал главный тренер омского клуба.