Юров после 5:2 с «Барысом»: «Всегда есть над чем работать, поэтому не могу быть полностью довольным. В ином случае можешь остановиться в развитии»

Теги Металлург Мг КХЛ Барыс Кубок губернатора Челябинской области Sports.ru - Казахстан Данила Юров Хоккей

Данила Юров высказался после матча с «Барысом» (5:2) на Кубке губернатора Челябинской области.

Нападающий сделал дубль.

«Всегда есть над чем работать, поэтому я не могу быть полностью довольным. В ином случае ты можешь остановиться в развитии.

Тренеры попросили показать солидную игру, помочь вратарям, уверенно отработать в защите, и мы это сделали.

Красивые голы? Второй год мы играем вместе, взаимопонимание на хорошем уровне, поэтому уже какие-то комбинации удалось отточить», – сказал нападающий «Металлурга».

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