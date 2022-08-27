Юров после 5:2 с «Барысом»: «Всегда есть над чем работать, поэтому не могу быть полностью довольным. В ином случае можешь остановиться в развитии»

высказался после матча с (5:2) на Кубке губернатора Челябинской области.

Нападающий сделал дубль.

«Всегда есть над чем работать, поэтому я не могу быть полностью довольным. В ином случае ты можешь остановиться в развитии.

Тренеры попросили показать солидную игру, помочь вратарям, уверенно отработать в защите, и мы это сделали.

Красивые голы? Второй год мы играем вместе, взаимопонимание на хорошем уровне, поэтому уже какие-то комбинации удалось отточить», – сказал нападающий .