Энтони Луис: «Наслаждаюсь игрой в КХЛ. У «Барыса» отличная команда, я буду делать все возможное, чтобы помогать ей побеждать»

Энтони Луис сообщил, что наслаждается игрой в .

Нападающий высказался после матча с (2:5) на Кубке губернатора Челябинской области.

«Сегодня я играл вместе с молодыми ребятами, и они получили отличный опыт в первом звене. На мой взгляд, они отыграли хорошо и им нужно продолжать в том же духе. Это предсезонка и хорошая возможность для того, чтобы учиться и становиться лучше как команда.

Мои впечатления от КХЛ? Я уже наслаждаюсь игрой в этой лиге. Думаю, это будет интересный сезон. У «Барыса» отличная команда, и я буду делать все возможное, чтобы помогать ей побеждать.

Почему я выбрал КХЛ? В АХЛ я играл на протяжении пяти лет, и поэтому решил, что мне нужно сменить обстановку и проверить свои силы здесь», – сказал нападающий .