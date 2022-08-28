Генменеджер «Динамо» о бонусах: «Игроки получили по 10% от суммы долга. С Яшкиным мы еще до Нового года рассчитались, с Шипачевым отдельное соглашение»

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Генменеджер «Динамо» рассказал о погашении долгов по бонусам перед игроками. 

– В начале этой недели все хоккеисты получили по 10% суммы, которую им должны за бонусы. При этом руководство клуба заявило, что до старта чемпионата все долги по бонусам будут закрыты. Так что ждем следующей недели.

– Долги будут закрыты перед нынешними игроками «Динамо» или перед всеми, включая тех, кто ушел? Например, перед Шипачевым?

– До сих пор порой приходится слышать, что мы и Яшкину должны. А мы с Дмитрием рассчитались по бонусам еще до Нового года. В ближайшее время все хоккеисты, которым «Динамо» за бонусы должно, тоже получат остаток.

Что касается Шипачева, то с Вадимом подписано отдельное соглашение по погашению задолженности. Мы действуем в его рамках, поэтому с Шипачевым окончательно рассчитаемся несколько позже. Договоренность с игроком нам это позволяет, – сказал Алексей Сопин

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