Илья Воробьев: «Юров должен ставить перед собой высокую планку. Прогресс в физике у него есть, но еще надо набрать кондиций»

подвел итоги Кубка губернатора Челябинской области.

В последнем матче «Металлург» победил (5:2).

«То, что мы забросили пять шайб, довольно неплохо. Последние матчи мы мало забивали. И главное в матче, который проходит за несколько дней до начала чемпионата, – не травмироваться.

Итоги турнира? Молодые ребята сыграли, это важно для них. Никиту Зимина мы вообще не планировали, он понравился нам в «Стальных Лисах». У парня огромное желание.

Юров? Хорошо сыграл. Мы с ним часто общаемся, и он должен ставить перед собой высокую планку. Если честно, я жду от него большего – чтобы он брал игру на себя. Что он в принципе сегодня и сделал. Прогресс в физике у него есть, но еще надо набрать кондиций. Он работает с тренером по фитнесу.

Голдобин? Небольшое повреждение, ничего серьезного. Неколенко? Перелома ноги нет. Думаю, он будет играть 1 сентября. Лайпсик? Надеюсь, будет готов к первой игре», – сказал главный тренер .