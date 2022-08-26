Федоров о ЦСКА: «Чемпионское звание давит, конечно. Но не будем оглядываться назад. Великий клуб, всегда играешь от ножа»

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Сергей Федоров заявил, что чемпионский титул оказывает давление на ЦСКА

«Вы знаете, если ставить вопрос, давит ли чемпионское звание, то, конечно, давит. Но с ребятами у нас был конкретный разговор по этому поводу.

Все знают, что все решается в плей-офф, а сейчас начинается регулярный чемпионат, где задача всем понятна. В общем-то, мы не будем оглядываться назад. Мы понимаем, как другие команды будут играть против нас.

ЦСКА – это такой великий клуб, и всегда играешь от ножа, всегда играешь на 100%, каждую игру, каждую тренировку.

В моем понимании это нормально, мы с ребятами переговорили и поняли свои цели. Будем держаться этого графика», – сказал главный тренер армейцев. 

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