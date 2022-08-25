Назаров о Попугаеве: «Парень на эмоциях ошибся, но мы, русские люди, должны помогать друг другу. Неплохой хоккеист с хорошими задатками»

ответил на вопрос, останется ли в «Сочи» форвард .

Хоккеист находится в расположении сочинцев на пробном контракте.

Осенью 2021 года экс-нападающий ЦСКА, , «Динамо» и «Нефтехимика» сжег форму и заявил о том, что будет пранк-блогером. На тот момент ему было 22 года.

Этой весной Попугаев заявил о своем желании вернуться в хоккей.

– Когда будет ясность по Никите Попугаеву?

– У него есть еще две игры. Неплохой хоккеист с хорошими задатками. Да, мы все знаем, что на эмоциях молодой парень совершил ошибку, объявив, что заканчивает с хоккеем.

Мы, русские люди, должны помогать друг другу. Не должны за ошибку наказывать, тем более это – детская ошибка. Ближе к старту чемпионата мы сделаем выводы по его готовности.

– успел провести два матча за «Сочи». Понятно, что рано делать какие-то выводы, но поделитесь первыми впечатлениями о его игре.

– Пригласить его в команду – наше общее решение. Великолепный игрок, провел более 200 матчей в НХЛ и североамериканских лигах. У него неплохая статистика была.

Нам все понравилось. Плюс удовлетворила цена-качество. Мы всегда смотрим на соотношение цена-качество.

Все совпало, приняли решение подписать контракт как с Морроу, так и со вторым защитником Гормли, – сказал главный тренер .