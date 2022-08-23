Защитник фарм-клуба «Торонто» Душак близок к переходу в минское «Динамо». Он набрал 52 очка в 61 матче сезона АХЛ

В минское может перейти один из самых результативных защитников прошлого сезона .

25-летний защитник близок к переходу в команду из Беларуси, об этом сообщает «Прессбол».

В прошлом сезоне американский хоккеист набрал 52 (7+45) очка при полезности «плюс 3» в 61 матче регулярного чемпионата АХЛ за – фарм-клуб «Торонто».

Душак занял второе место в списке лучших защитников-бомбардиров регулярки, уступив только Джордану Гроссу (65 очков).

В общей сложности Душак сыграл 111 матчей в АХЛ и записал в свой актив 82 (14+68) балла. В НХЛ защитник не выступал.