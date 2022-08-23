Защитник фарм-клуба «Торонто» Душак близок к переходу в минское «Динамо». Он набрал 52 очка в 61 матче сезона АХЛ

Теги возможные переходы Торонто НХЛ АХЛ Динамо Минск КХЛ Торонто Марлис Джозеф Душак Хоккей

В минское «Динамо» может перейти один из самых результативных защитников прошлого сезона АХЛ.

25-летний защитник Джозеф Душак близок к переходу в команду из Беларуси, об этом сообщает «Прессбол».

В прошлом сезоне американский хоккеист набрал 52 (7+45) очка при полезности «плюс 3» в 61 матче регулярного чемпионата АХЛ за «Торонто Марлис» – фарм-клуб «Торонто».

Душак занял второе место в списке лучших защитников-бомбардиров регулярки, уступив только Джордану Гроссу (65 очков).

В общей сложности Душак сыграл 111 матчей в АХЛ и записал в свой актив 82 (14+68) балла. В НХЛ защитник не выступал.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные