Группа 25/17 и рэпер Мот выступят на презентации «Авангарда» в Омске.

Мероприятие пройдет 28 августа на Соборной площади. Начало – в 17:00 по местному времени.

«Перед презентацией болельщиков ждет большое G-Drive Шоу, в котором примут участие авто- и мотогонщики, а после него состоится автограф-сессия с пилотами Романом Русиновым, Алексеем Колесниковым и Никитой Шиковым!

В презентации примут участие хоккеисты команды, тренерский штаб и руководство клуба. «Авангард» представит состав на новый сезон и обновленную форму.

Ведущими презентации станут актриса Наталья Земцова, актер шоу «Импровизация» Арсений Попов и голос «Авангарда» на матчах в Балашихе Никита Петров.

После официальной части гостей мероприятия ждут выступление группы 25/17, а также концерт рэпера Мота», – сообщается на сайте клуба КХЛ.