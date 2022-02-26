Губернатор Новосибирской области об МЧМ: «Решение о переносе возможно, но это неважно. Мы строим стадион для новосибирцев»

Андрей Травников высказался о возможном переносе МЧМ-2023 из России.

«Решение о переносе возможно, но это неважно: мы строим стадион и благоустраиваем эту уникальную территорию для новосибирцев, воплощаем в жизнь их многолетнюю мечту.

Если решение будет – проводить чемпионат в Сибири – мы будем готовы. Если нет – переживем. Морально мы к этому были готовы и два года назад, когда WADA «нападала» на наших спортсменов, и несколько месяцев назад, когда был остановлен чемпионат в Канаде из-за ковида.

В любом случае это никак не повлияет на строительство, которое идет по графику. Мы продолжаем работать, готовиться, создавать подарок для новосибирцев», – сказал губернатор Новосибирской области.

Начало МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске запланировано на 26 декабря 2022 года.

Напомним, с 22 февраля против России вводятся различные санкции.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.