Мельничук о Северной Америке: «В любом кафе или аптеке тебе улыбаются. Понятно, что за спиной может быть лицемерие, но мне нравилось. Не видел людей без улыбки»

сообщил, что ему нравилось то, что в Северной Америке все улыбаются.

Вратарь ранее играл в системе «Сан-Хосе».

– Вы изменились как человек за два года, живя в Северной Америке?

– Конечно. Я приехал туда, когда мне был 21 год. Сейчас мне 24. В Америке другой менталитет, что-то переосмыслил.

– Легко справлялись с разницей в менталитете?

– Скучал, конечно, по русским людям. Мне было легко, потому что жил в городе с Колей Кныжовым, Сашей Барабановым, Тимуром Ибрагимовым, Артемом Князевым и Саней Хмелевски. Мы все «варились» вместе. Жена готовила русскую еду.

Нравилось, что в любом кафе или аптеке тебе улыбаются. Понятно, что за спиной может быть лицемерие. Но мне нравилось, что все улыбаются. Не видел людей без улыбки, – сказал вратарь .