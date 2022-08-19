Алексей Мельничук: «Бернс всегда берет на выезд переносную баню. Выглядит как огромная сумка, с которыми люди ходят в поход»

рассказал о Бренте Бернсе и его переносной бане.

Российский вратарь выступал в системе , где пересекался с защитником, перешедшим в это межсезонье в «Каролину».

– - самый веселый в коллективе. Хорошо общался с русскими. Летом звал нас в баню. Перед первой игрой сказал мне: «Есть правило. До матча надо выйти и проехать круг одному».

Сказал, чтобы я шел, а все пойдут за мной. Он сделал вид, что идет за мной. Я оборачиваюсь и понимаю, что остался один в коридоре. А за мной уже камеры, операторы. В итоге прокатился круг один.

– Бернс любит баню?

– Он специально позвал нас, потому что знал, что русские любят баню. Помню, как мы приехали в августе с молодыми пораньше. Первый месяц жил без жены. Бернс спросил, что мы едим? А у нас Chipotle – мексиканская еда, быстрого приготовления – на завтрак, обед и ужин. Он сказал, что так дело не пойдет.

Позвал нас на ужин, приготовил стейки из зверя, которого сам взял на охоте. Показал баню. Кстати, Бернс всегда берет на выезд переносную баню. Выглядит как огромная сумка, с которыми люди ходят в поход. Он пытался объяснить, как это работает, но я до конца не понял, – сказал Мельничук.