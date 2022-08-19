Президент ИИХФ Тардиф: «Никогда не стремились проводить турниры летом. Нас заставил коронавирус»

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что федерация не стремилась проводить турниры летом.

«Мы никогда не стремились проводить турниры летом. Коронавирус заставил нас отменить молодежный чемпионат мира, в том числе и среди женщин, а также ряд других турниров.

Начиная с сентября все мировые первенства этого года будут проведены, как и было обещано», – сказал Тардиф.

МЧМ-2022 проходит сейчас в канадском Эдмонтоне, так как начавшийся в прошлом декабре турнир был прерван из-за ситуации с коронавирусом.

В среднем на групповом этапе матчи посещало 1 360 человек. Рекордным показателем стала игра предварительного этапа между сборными Канады и Финляндии – 5 283 зрителя.

МЧМ-2022 проходит при пустых трибунах. Похоже, ИИХФ снова жестко облажалась