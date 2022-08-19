Президент ИИХФ Тардиф: «Никогда не стремились проводить турниры летом. Нас заставил коронавирус»

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Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что федерация не стремилась проводить турниры летом.

«Мы никогда не стремились проводить турниры летом. Коронавирус заставил нас отменить молодежный чемпионат мира, в том числе и среди женщин, а также ряд других турниров.

Начиная с сентября все мировые первенства этого года будут проведены, как и было обещано», – сказал Тардиф.

МЧМ-2022 проходит сейчас в канадском Эдмонтоне, так как начавшийся в прошлом декабре турнир был прерван из-за ситуации с коронавирусом.

В среднем на групповом этапе матчи посещало 1 360 человек. Рекордным показателем стала игра предварительного этапа между сборными Канады и Финляндии – 5 283 зрителя.

МЧМ-2022 проходит при пустых трибунах. Похоже, ИИХФ снова жестко облажалась

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