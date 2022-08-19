«Нэшвилл» в 2023 году примет церемонии драфта НХЛ и вручения индивидуальных призов.

в 2023 году примет церемонии драфта НХЛ и вручения индивидуальных призов.

Оба мероприятия состоятся в одном городе впервые с 2006 года, когда организатором выступал «Ванкувер».

Драфт пройдет в Нэшвилле во второй раз в истории (впервые – в 2003 году), церемония вручения наград – впервые.

Ожидается, что индивидуальные призы будут вручены 26 июня, а драфт пройдет 28 и 29 июня.

«Мы очень рады провести два наших знаковых мероприятия в Нэшвилле – особенном городе, где знают, как устроить отличную вечеринку», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.