3-й номер драфта НХЛ-2007 Террис завершил карьеру в 33 года. Он будет работать в юниорском хоккее

3-й номер драфта НХЛ-2007 Кайл Террис завершил карьеру в 33 года.

Форвард, отыгравший в лиге 14 сезонов, назначен специальным советником генерального менеджера и тренером по развитию игроков в клубе «Кокуитлам Экспресс», выступающем в юниорской лиге Британской Колумбии (BCHL).

Ранее канадец играл за эту команду и становился самым ценным игроком лиги.

В НХЛ Террис провел 776 матчей в регулярных чемпионатах за «Аризону», «Оттаву», и , в сумме набрав 425 (168+257) очков.

В 69 играх Кубка Стэнли добавил 32 (14+18) балла.

В минувшем сезоне нападающий провел только 23 матча за «Ойлерс», в которых набрал 4 (1+3) очка.

В составе сборной Канады Террис побеждал на МЧМ в 2008 году и стал серебряным призером ЧМ по хоккею в 2019 году.