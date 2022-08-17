Олег Гросс: «Голышева привыкли называть молодым талантом, но подождите – ему уже 27 лет! Идеальный возраст»

Теги Автомобилист Олег Гросс КХЛ Анатолий Голышев Хоккей

Олег Гросс считает, что Анатолий Голышев находится в идеальном для хоккеиста возрасте. 

– Ярко провел турнир в Магнитогорске форвард Голышев, а вчера в Казахстане на его счету дубль. Он вернулся из Северной Америки с желанием перезагрузиться?

– Действительно, Анатолий может занести контрольный сезон себе в актив.

В прессе привыкли называть Голышева молодым талантом, но подождите – ему уже 27 лет! Идеальный возраст для того, чтобы выходить на свой уровень и отрабатывать все авансы. 

Нам кажется, что Анатолий готовится к сезону с этим пониманием. И не только Анатолий, но и другие наши таланты, – сказал спортивный директор «Автомобилиста»

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