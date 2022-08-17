Олег Гросс: «Голышева привыкли называть молодым талантом, но подождите – ему уже 27 лет! Идеальный возраст»

считает, что находится в идеальном для хоккеиста возрасте.

– Ярко провел турнир в Магнитогорске форвард Голышев, а вчера в Казахстане на его счету дубль. Он вернулся из Северной Америки с желанием перезагрузиться?

– Действительно, Анатолий может занести контрольный сезон себе в актив.

В прессе привыкли называть Голышева молодым талантом, но подождите – ему уже 27 лет! Идеальный возраст для того, чтобы выходить на свой уровень и отрабатывать все авансы.

Нам кажется, что Анатолий готовится к сезону с этим пониманием. И не только Анатолий, но и другие наши таланты, – сказал спортивный директор .