Сэм Ганье может вернуться в «Эдмонтон». Холланд вел переговоры с 33-летним игроком

Теги возможные переходы Детройт Эдмонтон Кен Холланд НХЛ Сэм Ганье Хоккей

«Эдмонтон» интересуется Сэмом Ганье.

33-летний нападающий может вернуться в «Ойлерс», который выбрал его в первом раунде драфта НХЛ-2007 под общим 6-м номером.

Ганье играл за «нефтяников» с 2007 по 2014 год, затем перебрался в «Аризону», но вновь стал игроком «Эдмонтона» по ходу сезона-2018/19. В сезоне-2019/20 форвард был обменян в «Детройт».

Сообщается, что генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд общался с Ганье, который находится в статусе неограниченно свободного агента, на предмет возможного перехода в клуб.

В прошлом сезоне канадец набрал 31 (13+18) балл за результативность в 81 матче регулярного чемпионата за «Ред Уингс».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные