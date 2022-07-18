Андрей Коваленко о Юрзинове и Билялетдинове: «СКА и «Ак Барс» делают сильные шаги, используя их опыт. Тренерскому рынку КХЛ гарантирован подъем»

высказался о Владимире Юрзинове и .

«Посмотрите, как ведущие клубы КХЛ – и – начали использовать опыт глыб еще советского хоккея, речь о Юрзинове и Билялетдинове.

В свое время на Олимпиаде в Нагано-1998 мне посчастливилось работать под руководством Владимира Владимировича, а Зинэтула Хайдарович являлся его помощником. Это была большая школа – динамовская. Мне, как армейцу, прошедшему курс хоккея у Виктора Васильевича Тихонова, многие моменты оказались хорошо знакомы.

На мой взгляд, Питер и Казань делают сильные шаги, используя опыт Юрзинова и Билялетдинова в роли консультантов. Когда в профессии остаются такие величины, тренерскому рынку гарантирован подъем», – сказал олимпийский чемпион.