Егор Афанасьев о перспективах в «Нэшвилле»: «Постараюсь сделать все, чтобы попасть в основу. Уход некоторых игроков – отличная мотивация»

Форвард системы надеется пробиться в НХЛ в новом сезоне.

В прошедшем сезоне 21-летний хоккеист провел 74 матча в составе фарм-клуба «Нэшвилла» в , где набрал 33 (12+21) очка.

Также в его активе 5 матчей в Кубке Колдера.

«Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы попасть в основную команду. Это был мой первый сезон на профессиональном уровне в Северной Америке. Думаю, он получился успешным. Я многому научился, это был отличный опыт.

Я хочу стать жестче и сильнее. Я крупный парень, так что в тренировочном лагере и турнирах новичков намерен показать тренерам, на что способен.

Уход некоторых игроков – это отличная мотивация на каждый день. Летом иногда просыпаешься ленивым, а нужно быть мотивированным каждый день, потому что все хотят играть в НХЛ», – сказал 21-летний экс-нападающий ЦСКА.

«Хотя «Предаторс» подписали Нино Нидеррайтера, уход нападающих Люка Канина, Ника Казинса и Мэтта Лаффа может стать возможностью для Афанасьева», – говорится в материале на официальном сайте .