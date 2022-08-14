Егор Афанасьев о перспективах в «Нэшвилле»: «Постараюсь сделать все, чтобы попасть в основу. Уход некоторых игроков – отличная мотивация»

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Форвард системы «Нэшвилла» Егор Афанасьев надеется пробиться в НХЛ в новом сезоне. 

В прошедшем сезоне 21-летний хоккеист провел 74 матча в составе фарм-клуба «Нэшвилла» в АХЛ, где набрал 33 (12+21) очка. 

Также в его активе 5 матчей в Кубке Колдера. 

«Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы попасть в основную команду. Это был мой первый сезон на профессиональном уровне в Северной Америке. Думаю, он получился успешным. Я многому научился, это был отличный опыт. 

Я хочу стать жестче и сильнее. Я крупный парень, так что в тренировочном лагере и турнирах новичков намерен показать тренерам, на что способен.

Уход некоторых игроков – это отличная мотивация на каждый день. Летом иногда просыпаешься ленивым, а нужно быть мотивированным каждый день, потому что все хотят играть в НХЛ», – сказал 21-летний экс-нападающий ЦСКА. 

«Хотя «Предаторс» подписали Нино Нидеррайтера, уход нападающих Люка Канина, Ника Казинса и Мэтта Лаффа может стать возможностью для Афанасьева», – говорится в материале на официальном сайте НХЛ

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