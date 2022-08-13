Депутат Журова об МЧМ-2022: «Не думаю, что проблема с посещаемостью из-за отсутствия России. Летом у людей другие интересы»

Светлана Журова высказала мнение о посещаемости МЧМ-2022 в Эдмонтоне.

Сборная России была отстранена от участия в турнире.

– Не думаю, что проблема с посещаемостью из-за отсутствия сборной России. Чемпионат мира по хоккею летом смотрится и воспринимается совершенно по-другому. В это время у людей другие интересы.

Зимой и весной – да, но летом хоккей не находится в приоритете. Надо было просто переносить молодежный чемпионат мира на другие даты.

– У России еще забрали молодежный чемпионат мира-2023. У нас на этом турнире заполняемость трибун была бы намного выше?

– На таких турнирах у нас всегда полные трибуны. Наши болельщики всегда лучше реагируют на международные соревнования, чем на внутренние, а за границей – наоборот. Разные приоритеты. Поэтому, видимо, чемпионат мира среди молодежи в Северной Америке менее важен, чем матчи , – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

МЧМ-2022 проходит при пустых трибунах. Похоже, ИИХФ снова жестко облажалась