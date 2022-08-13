Губернатор Подмосковья об Овечкине: «Даже в самые сложные сезоны созваниваемся, Кубок Овечкина для него святое. Его вдохновляет мама»

Губернатор Подмосковья поблагодарил форварда «Вашингтона» .

Андрей Воробьев высказался о Кубке Овечкина. Детско-юношеский хоккейный турнир завершился в Красногорске сегодня, 13 августа.

«Большое счастье, когда дворец наполнен детскими эмоциями, и, как правило, ребят, которые занимаются хоккеем, всегда сопровождает мама.

Мама – главный мотиватор, она порой больше разбирается в хоккее, чем тренер: переживает за своих детей. Неслучайно здесь сегодня очень много родителей ребят, которые посвятили себя спорту, хоккею, командной игре. Как известно, в жизни очень многого можно добиться, если уметь играть в команде.

Хотел бы поблагодарить Сашу Овечкина: несмотря на разные ситуации, даже в самые сложные и напряженные сезоны мы созваниваемся, и Кубок Овечкина для него святое. Конечно, его вдохновляет мама, которая всегда его сопровождает, готовит сценарии», – сказал Воробьев.