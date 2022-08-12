Станислав Галиев: «Квартальнов – хороший тренер. Почему я играл в 3-4-х звеньях? Я не знаю»

вспомнил, как играл под руководством в «Ак Барсе».

– Вы говорили, что для вас важно, чтобы были постоянные партнеры, не тасовались звенья...

– Мне кажется, любому игроку так легче играть, когда ты постоянно с одним партнером. Получается такая химия, знаешь, где он будет ждать передачу. Понимаешь его сильные и слабые стороны. Так намного легче, а главное – эффективнее взаимодействовать на льду уже в матчах.

– При Квартальнове у вас всего это не было. Ваша роль в «Ак Барсе» при этом тренере была одной из причин ухода в «Динамо»?

– Я играл в большинстве, но мало. То есть не мог раскрыться полностью, как показал это в «Динамо». Всегда хочется, конечно, большего, но тяжело... Квартальнов – хороший человек, тренер, у него хорошая тактика. Даже иногда жалко, что с такими командами он так и не выиграл Кубок Гагарина.

А про его ротацию я был наслышан перед его приходом в «Ак Барс». Может быть, он реально видел в этом что-то нужное. Может, тренеры видели, что мы тратим много энергии, выжимали из себя все, и через пару матчей нужен отдых. Мне тяжело рассуждать, это надо у самого Квартальнова спрашивать. Претензий у меня к нему не было, только некоторые вопросы, почему так, а не иначе.

– А у него к вам претензии были?

– Я думаю, у каждого тренера к любому игроку есть в какой-то момент претензии. Систематических вопросов, я думаю, ко мне не было. Почему я играл в 3-4-х звеньях? Я не знаю. А в плане критики – я считаю, полезно, когда тебя критикуют, – сказал форвард .