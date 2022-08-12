Разин о шансах возглавить «Авангард»: «По моим сведениям, меня не было в списках. От шага наверх никто бы не отказался, конечно»

сказал, что не рассматривал его в качестве главного тренера.

– Вы были одним из кандидатов на пост главного тренера «Авангарда». В случае чего, вы бы потянули, пошли бы без сомнений?

– По моим сведениям, я точно не был в списках. У нас разные сведения. Я подписал контракт здесь, на 2 года. Приоритетом было работать в Череповце.

От шага наверх никто бы не отказался, конечно. Готов ли я вернуться в элиту из команды, где небольшой спрос? За результат руководство спрашивает в каждой команде.

Конечно, на меня нет того давления, которое есть в топ-клубах, где каждое поражение рассматривается как катастрофа. Такого у нас нет.

Мне дают очень много экспериментировать, у меня развязаны руки. Я не переживаю за каждую неудачную игру – это да, но давление все равно есть, – сказал Разин.