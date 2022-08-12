Экс-защитник клубов НХЛ Патерин завершил карьеру и стал скаутом «Питтсбурга»

Экс-защитник клубов НХЛ Грег Патерин завершил карьеру и стал скаутом .

32-летний игрок провел минувший сезон в системе (10 матчей в НХЛ, 1+1). В основном выступал за фарм-клуб в АХЛ («Сан-Диего», 35 игр, 2+12) и был его капитаном.

Всего в НХЛ у него 290 матчей и 44 (5+39) очка. В «Питтсбурге» он будет отвечать за информацию о командах с Запада.

Другой бывший защитник клубов НХЛ Крис Батлер стал тренером по развитию защитников системы «Пингвинс». Бывший скаут «Аризоны» будет работать в сотрудничестве с Тревором Дэйли.

Также клуб объявил о приглашении Гаррета Питерса в качестве скаута. В последние 5 сезонов он занимал аналогичную должность в «Сент-Луисе».