Труба станет новым капитаном «Рейнджерс» (Кевин Уикс)

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Защитник Джейк Труба станет новым капитаном «Рейнджерс».

Об этом сообщил бывший вратарь клуба из Нью-Йорка и инсайдер ESPN Кевин Уикс. 

Ожидается, что официально о его назначении будет объявлено в ближайшие 24 часа. 

28-летний американец выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл за «Виннипег». С его статистикой в НХЛ можно ознакомиться здесь

Его контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов будет действовать еще 4 сезона. 

Команда выступала без капитана с 2018 года – после обмена Райана Макдоны в «Тампу». 

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