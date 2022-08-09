Труба станет новым капитаном «Рейнджерс» (Кевин Уикс)

Защитник Джейк Труба станет новым капитаном «Рейнджерс».
Об этом сообщил бывший вратарь клуба из Нью-Йорка и инсайдер ESPN Кевин Уикс.
Ожидается, что официально о его назначении будет объявлено в ближайшие 24 часа.
28-летний американец выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл за «Виннипег». С его статистикой в НХЛ можно ознакомиться здесь.
Его контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов будет действовать еще 4 сезона.
Команда выступала без капитана с 2018 года – после обмена Райана Макдоны в «Тампу».