Алтыбармакян о «Чикаго»: «Клубу будет тяжело в ближайшие 3-4 года. Уволили заслуженных людей, сделавших чемпионскую команду»

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Андрей Алтыбармакян рассказал об уходе из «Чикаго».

Последние два сезона форвард провел в системе «Блэкхокс», где выступал за фарм-клуб в АХЛ – «Рокфорд».

– Что помешало остаться в «Чикаго»?

– В начале сезоне у нас уволили двух тренеров, главного менеджера, даже докторов уволили. Заслуженных людей, которые сделали чемпионскую команду. Не зря Кэйн и Тэйвс ходят недовольными на протяжении всего сезона. В ближайшие три-четыре года клубу будет тяжело.

Не хочу говорить о «Чикаго» ничего плохого. Благодарен за подаренный мне шанс, а также всем, кто меня поддерживал. Не ожидал, что понравлюсь болельщикам. Они до сих пор мне пишут, что жалеют о моем уходе. Общение со всеми было очень приятным.

Плюс за два года мне удалось хорошо подтянуть свой английский, – сказал форвард «Сочи».

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