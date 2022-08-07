Кудашов об 1:3 от «Сибири»: «Результат не имеет значения. Идет проверка игроков. Смотрим, кто останется в команде»

подвел итоги контрольного матча с «Сибирью» (1:3).

– Мы не смотрим сейчас на результат. Идет проверка игроков. Смотрим, кто вообще останется в команде, а кто нет. Как и после прошлой игры говорил, роли другие совсем – в большинстве и меньшинстве выходят другие хоккеисты. Да, результат сегодня такой, но он не имеет значения.

По большому счету, соперник создал два непозволительных момента с нашего пятака. Сейчас разговаривали с ребятами в раздевалке на эту тему. Если брать содержание и результат игры – они разнятся. Это внутренняя кухня – над чем мы сейчас работаем. Что-то уже начали исправлять и улучшать, к чему-то еще не приступали. С турнира в Уфе начнем собирать команду, готовить звенья.

– Какие задачи перед командой ставите на турнир в Уфе?

– Задача у нас сейчас одна – сформировать команду. Это не делается по щелчку пальца – начали играть и все сложилось. У нас новый коллектив начиная от вратарской бригады, заканчивая полевыми. Большое количество молодежи у нас играет. Самое легкое сейчас – поставить взрослых хоккеистов. Мы немного по другому пути идем, как я уже говорил.

Есть претензии, конечно, к молодым игрокам. Нужно, чтобы они забирали свои места, а не просто им их давали. Скажем так, ребята пока что в тени находятся. Нужно, чтобы выходили из нее, – сказал главный тренер .