«Каролина» продлила защитника Лажойе на год, избежав арбитража. Контракт двусторонний

«Каролина» продлила защитника Максима Лажойе на год, избежав арбитража.
Слушание было назначено на 10 августа. Новое соглашение с 24-летним игроком является двусторонним.
Зарплата – 750 тысяч долларов в НХЛ и 125 тысяч в АХЛ при гарантированной сумме за сезон 200 тысяч.
В минувшем сезоне Лажойе провел за «Харрикейнс» 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.
В АХЛ в его активе 33 (4+29) очка в 60 матчах за «Чикаго Вулвс» при полезности «+11» и 10 минутах штрафа.
В победном для «волков» розыгрыше Кубка Колдера сыграл 18 матчей и набрал 8 (4+4) очков при полезности «+9».