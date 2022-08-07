«Каролина» продлила защитника Лажойе на год, избежав арбитража. Контракт двусторонний

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«Каролина» продлила защитника Максима Лажойе на год, избежав арбитража.

Слушание было назначено на 10 августа. Новое соглашение с 24-летним игроком является двусторонним.

Зарплата – 750 тысяч долларов в НХЛ и 125 тысяч в АХЛ при гарантированной сумме за сезон 200 тысяч. 

В минувшем сезоне Лажойе провел за «Харрикейнс» 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ

В АХЛ в его активе 33 (4+29) очка в 60 матчах за «Чикаго Вулвс» при полезности «+11» и 10 минутах штрафа.

В победном для «волков» розыгрыше Кубка Колдера сыграл 18 матчей и набрал 8 (4+4) очков при полезности «+9». 

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