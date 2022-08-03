Дмитрий Рябыкин: «Не хочу ничего менять в игре «Авангарда». Система приносила результат, мы не станем от нее отходить»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Корбан Найт Матч ТВ Sochi Hockey Open сборная России U25 Хоккей

Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча со сборной России U25 (3:4) на Sochi Hockey Open.

«Первый матч на турнире всегда важен. Но мы сегодня дали многим ребятам отдохнуть. Временами хоккей понравился, временами – не очень. Это предсезонка, работаем.

Корбан Найт прилетел вчера и сегодня тренировался. Он прошел медосмотр и готов, но, думаю, две игры мы не будем его использовать.

Я не хочу ничего менять в игре «Авангарда». Мы больше доверяем ребятам в атаке. Система та же, она приносила результат, и мы не станем от нее отходить», – сказал главный тренер «Авангарда».

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