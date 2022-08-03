Дмитрий Рябыкин: «Не хочу ничего менять в игре «Авангарда». Система приносила результат, мы не станем от нее отходить»

подвел итоги матча со сборной России U25 (3:4) на .

«Первый матч на турнире всегда важен. Но мы сегодня дали многим ребятам отдохнуть. Временами хоккей понравился, временами – не очень. Это предсезонка, работаем.

прилетел вчера и сегодня тренировался. Он прошел медосмотр и готов, но, думаю, две игры мы не будем его использовать.

Я не хочу ничего менять в игре «Авангарда». Мы больше доверяем ребятам в атаке. Система та же, она приносила результат, и мы не станем от нее отходить», – сказал главный тренер .