Кудашов после 1:2 от «Амура»: «Большинство и меньшинство нужно улучшать. Есть и тактические вещи, которые нужно корректировать»

подвел итоги контрольного матча с (1:2).

– Много было и хорошего, и плохого. Половина сегодняшнего состава – молодые ребята. Дали им поиграть и в большинстве, и в меньшинстве, посмотрели, где они справляются. Им нужно через это пройти, насовершать ошибок, чтобы выйти на новый уровень.

Второй период был хороший. Естественно, большинство у нас отстает, но мы им еще и не занимались. Этот компонент нужно улучшать. И меньшинство тоже – гол пропустили сегодня. Есть и тактические вещи, которые нужно корректировать. Создали огромное количество моментов, надо было реализовывать, но все придет.

– Такое большое количество удалений с чем связано? Игроки пытались что-то доказать тренерам?

– Это обычные предсезонные игры, когда очень много желания и не всегда контролируешь клюшки, зацепы и прочее. Надо отдать должное, что играли быстро сегодня, соперник моментами не успевал. Эта быстрота принесла свои плоды, но она должна перерасти еще и в качество. У нас еще очень много работы.

– Тройки Джиошвили – Каблуков – Муранов не было сегодня в составе в связи с тем, что хотели других посмотреть?

– Да-да, все правильно. В ближайшие игры сочетания будут меняться, будем давать шанс проявить себя молодым ребятам, чтобы они набирались опыта. Мы на них рассчитываем – дальше уже от игроков зависит.

– Когда планируете подключать?

– Возможно, уже в это воскресенье.

– Неприятный эпизод случился с , но мы его все же увидели после на льду.

– Все обошлось, – сказал главный тренер .