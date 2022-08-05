Клинкхаммер завершил карьеру и вошел в тренерский штаб фарма «Чикаго». Форвард провел 6 сезонов в КХЛ и выиграл Кубок Гагарина с «Ак Барсом»

Роб Клинкхаммер завершил карьеру и вошел в тренерский штаб фарм-клуба .

35-летний канадец последние 6 сезонов провел в , где поиграл за минское «Динамо», и московское .

С казанским клубом выиграл в сезоне-2017/18, став автором решающей шайбы в финальной серии.

В 2018 году также стал бронзовым призером Олимпиады-2018 в составе сборной Канады.

Всего в КХЛ провел 269 матчей и набрал 157 (81+76) очков, в Кубке Гагарина – 37 игр и 12 (5+7) баллов.

В 193 матчах в НХЛ на его счету 43 (22+21) очка.

Ранее Клинкхаммер выступал за «Рокфорд» в АХЛ в качестве игрока. Теперь он стал ассистентом главного тренера «Айсхогс».