Клинкхаммер завершил карьеру и вошел в тренерский штаб фарма «Чикаго». Форвард провел 6 сезонов в КХЛ и выиграл Кубок Гагарина с «Ак Барсом»

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Роб Клинкхаммер завершил карьеру и вошел в тренерский штаб фарм-клуба «Чикаго».

35-летний канадец последние 6 сезонов провел в КХЛ, где поиграл за минское «Динамо», «Ак Барс» и московское «Динамо»

С казанским клубом выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2017/18, став автором решающей шайбы в финальной серии.

В 2018 году также стал бронзовым призером Олимпиады-2018 в составе сборной Канады. 

Всего в КХЛ провел 269 матчей и набрал 157 (81+76) очков, в Кубке Гагарина – 37 игр и 12 (5+7) баллов. 

В 193 матчах в НХЛ на его счету 43 (22+21) очка. 

Ранее Клинкхаммер выступал за «Рокфорд» в АХЛ в качестве игрока. Теперь он стал ассистентом главного тренера «Айсхогс».

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