Плющев о сборной России U25: «Серьезный прорыв в нашем хоккее. Отличная идея, которая поможет развиваться молодым игрокам»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владимир Плющев КХЛ Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Владимир Плющев поддержал решение ФХР создать сборную России U25. 

Новая команда принимает участие в турнире Sochi Hockey Open вместе с клубами КХЛ

«Нынешний проект – серьезный прорыв в нашем хоккее. Отличная идея, которая поможет развиваться молодым, перспективным игрокам, которых в нашей стране немало. Именно эти ребята смогут стать лидерами в клубах КХЛ и сборной России.

В сборной молодых звезд будут ребята из команд, входящих в систему ФХР. Учитывая отстранение от международных турниров, эта команда будет весьма привлекательной для болельщиков, ведь тут будут собраны талантливые ребята, представляющие разные школы страны.

И после снятия всех ограничений многие хоккеисты этой команды способны стать ключевыми игроками национальной сборной на международной арене», – сказал бывший главный тренер молодежной и юниорской сборных России. 

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