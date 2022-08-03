Плющев о сборной России U25: «Серьезный прорыв в нашем хоккее. Отличная идея, которая поможет развиваться молодым игрокам»

поддержал решение ФХР создать сборную России U25.

Новая команда принимает участие в турнире Sochi Hockey Open вместе с клубами .

«Нынешний проект – серьезный прорыв в нашем хоккее. Отличная идея, которая поможет развиваться молодым, перспективным игрокам, которых в нашей стране немало. Именно эти ребята смогут стать лидерами в клубах КХЛ и сборной России.

В сборной молодых звезд будут ребята из команд, входящих в систему . Учитывая отстранение от международных турниров, эта команда будет весьма привлекательной для болельщиков, ведь тут будут собраны талантливые ребята, представляющие разные школы страны.

И после снятия всех ограничений многие хоккеисты этой команды способны стать ключевыми игроками национальной сборной на международной арене», – сказал бывший главный тренер молодежной и юниорской сборных России.