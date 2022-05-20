«Динамо» подписало 2-летний контракт с форвардом системы «Филадельфии» Сушко

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Максим Сушко перешел в московское «Динамо».

Бело-голубые получили права на 23-летнего нападающего в результате обмена с минским «Динамо». Белорусская команда получила права на вратаря Ивана Жигалова.

В сезоне-2020/21 Сушко провел 30 матчей в КХЛ в составе клуба, набрав 5 (2+3) очков. В сезоне-2021/22 он набрал 17 (10+7) баллов в 63 играх за фарм-клуб «Филадельфии» в АХЛ.

«Московское «Динамо» в результате обмена с минскими одноклубниками получило права и подписало контракт с белорусским нападающим Максимом Сушко.

Это форвард силового плана, который провел неплохой сезон в Северной Америке. Уверен, что он отлично вольется в наш обновленный молодой коллектив.

Максим любит и умеет работать с шайбой, обладает хорошим броском и активно действует на всех участках площадки и без всякого сомнения принесет пользу нашей команде в грядущем сезоне», – сказал генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

Контракт с форвардом рассчитан на два сезона и носит односторонний характер. 

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